Eigentlich frisch gewartet: Passagierin bemerkt Loch in Tragfläche von Qantas-A380

Sydney/Los Angeles - Zwischenfall auf A380-Flug von Qantas-Airways! Am vergangenen Sonntag bemerkte ein Fluggast plötzlich eine Beschädigung in der linken Tragfläche. Die Maschine musste daraufhin einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt einlegen. Sie war erst kürzlich einem umfassenden Check unterzogen worden.

Ein Qantas-A380-Flug verlief vor einer Woche nicht reibungslos. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie der Luftfahrtblog "2PAXfly" berichtet, trat das Problem beim A380 "Paul McGinness" mit der Kennung "VH-OQC" auf, der sich auf dem Weg von Sydney (Australien) nach Los Angeles (USA) befand.

Eine Passagierin habe kurz vor der Ankunft ein Loch im Vorflügel entdeckt. Dabei handele es sich um bewegliche Paneele an der Vorderkante der Tragfläche, die bei Start und Landung ausgefahren werden.

Qantas bestätigte dem Bericht zufolge die Unregelmäßigkeit, betonte aber: "Das Flugzeug funktionierte normal und landete ohne Zwischenfälle." Anschließend hätte der Riesenjumbo für einen Austausch der defekten Klappe zunächst am Boden bleiben müssen.

Eine weitere Panne soll während des 13-stündigen Flugs in der Kabine aufgetreten sein. So habe das Bordunterhaltungssystem nicht allen Plätzen funktioniert, obwohl der Airbus nach fast sechs Jahren Abstellung erst kürzlich umfassend instandgesetzt worden sei. "Wartungs- und Ingenieurteams aus aller Welt haben mehr als 100.000 Arbeitsstunden geleistet, um die 'Paul McGinness' für die Rückkehr in die internationale Flotte vorzubereiten", hatte Qantas stolz verkündet.

Umso ärgerlicher dürften die neuerlichen Komplikationen sein.