Fluggast ärgert sich über Abzocke bei Gepäck-Gebühr - seine Reaktion ist urkomisch!

Weil der Koffer mit den Rollen nicht den Anforderungen von Ryanair für die Größe von Gepäckstücken entsprach, brach ein Fluggast sie kurzerhand ab, um weitere Kosten zu sparen. (Symbolbild) © 123rf.com/monticello

Weil die Fluggesellschaften unterschiedliche Mengen an Freigepäck erlauben, kann es leicht passieren, dass man ein Gepäckstück in der falschen Größe mit an Bord eines Flugzeuges nimmt.

Passagiere, deren Koffer oder Tasche den angegebenen Wert überschreitet, werden in der Regel zur Kasse gebeten. Das passierte auch einem Mann namens Daniel.

Da er nicht bereit war, zusätzliche Kosten zu bezahlen, ging er einen ungewöhnlichen Weg, um sicherzustellen, dass sein Koffer doch noch der erlaubten Größe entsprach, berichtet The Sun.

Daniel war der letzte Passagier eines Ryanair-Fluges von Palma zur Costa del Sol. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er 70 Euro zusätzlich zahlen müsse, um seinen Koffer mitnehmen zu können, griff der Mann zu drastischen Mitteln, um der "Abzocke" zu entgehen.

"Ich wollte die 70 Euro, die sie von mir verlangten, nicht bezahlen. Also habe ich beschlossen, die Räder abzubrechen. Das Aufgeben des Koffers hätte mich mehr gekostet, als ich für den Flug ausgegeben habe", sagte Daniel.