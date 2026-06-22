Flughafen Frankfurt erwartet Ansturm am Wochenende: Das solltet Ihr beachten!

Frankfurt am Main - Zum Beginn der Sommerferien bereitet sich der Flughafen Frankfurt auf einen Ansturm vor. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet vom 26. Juni bis 9. August mit rund neun Millionen Passagieren und etwa 60.000 Flugbewegungen.

Zum Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am kommenden Wochenende erwartet der Flughafen Frankfurt etwa 616.000 Reisende. © Helmut Fricke/dpa

Allein am ersten Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland (26. bis 28. Juni) sollen laut Fraport etwa 616.000 Reisende abgefertigt werden.

Der Flughafenbetreiber warnt dabei vor längeren Wartezeiten an der Grenzkontrolle.

Grund ist das neue EU-weite Entry-Exit-System (EES), das seit Oktober 2025 die Ein- und Ausreise von Nicht-EU-Bürgern elektronisch erfasst.Im

Fraport empfiehlt Nicht-EU-Reisenden, mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Gleiches gilt für EU-Bürger, die ein Ziel außerhalb des Schengen-Gebiets erreichen wollen.