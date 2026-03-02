Flughafen greift durch: "Crocs" und Pyjamas offiziell verboten

Tampa (Florida) - Ein Flughafen in den USA hat von Reisenden im Schlabber-Outfit die Nase gestrichen voll und hat deshalb Pyjamas offiziell verbannt.

Am Tampa International Airport dürfen keine Pyjamas mehr getragen werden. (Archivbild) © Chris O'meara/AP/dpa

"Wir haben genug gesehen", schrieb der Flughafen von Tampa (Florida) am Donnerstag in einem Beitrag auf X. Gemeint sind damit Fluggäste, die "am hellichten Tage" in Pyjamas gekleidet von Gate zu Gate watscheln.

Aus diesem Grund wurde das flauschige Kleidungsstück in den Räumlichkeiten des Tampa International Airport nun offiziell verboten.

"Wir wissen, dass diese Entscheidung für jemanden in eurem Umfeld störend sein kann. Es ist Zeit, mit dieser Person eine schwierige Unterhaltung zu führen", hieß es dazu schnippisch.

Zuvor wurde bereits das Tragen der bequemen Schuhe der Marke "Crocs" untersagt. Pyjamas seien aus Sicht der Flughafenbetreiber aber eine "noch größere Krise".