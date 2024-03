Flugzeug mit mehr als 300 Menschen von "extremen Turbulenzen" erschüttert – Notlandung!

New York (USA) - Schreckmoment für die Passagiere eines Linienflugs von Israel in die USA : Der Flieger befand sich bereits im Landeanflug, als plötzlich heftige Turbulenzen für Unbehagen sorgten. 22 Menschen sind sogar verletzt worden.

Die Maschine der Fluggesellschaft United Airlines musste an einem New Yorker Flughafen notlanden, nachdem sie von "extremen Turbulenzen" erschüttert worden war. © Screenshot/Instagram/new_windsor_ems

Wie mehrere Medien, darunter die britische Tageszeitung Daily Mail, berichteten, war die Boeing 787 auf dem Weg von Tel Aviv und sollte am Freitagabend am Newark Liberty International Airport in New Jersey landen.

Doch während des Landeanflugs gegen 18.30 Uhr haben "extreme Turbulenzen" die United-Airlines-Maschine und mit ihr die mehr als 300 Personen an Bord kräftig durchgeschüttelt, ausgelöst durch starken Wind.

Und so war der Pilot gezwungen, auf einem Flughafen nördlich von New York City notzulanden.

Insgesamt wurden 22 Personen verletzt – sieben von ihnen mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der Rest wurde vor Ort medizinisch betreut.

Einige Reisenden haben laut Daily Mail nach der Landung über Übelkeit und Brustschmerzen geklagt, schwere Verletzungen seien glücklicherweise nicht gemeldet worden.