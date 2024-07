37 Stunden Verspätung: Urlaub endet für Dresdner im Rückreise-Horror

Burgas - Wer in den Urlaub reist, muss auch mal mit Verspätungen des Flugzeugs rechnen. Etwas später zurück nach Hause fliegen, ist dabei nur selten ein Problem. Doch Reisende aus Dresden mussten sich jetzt mehr als 37 Stunden gedulden!

Fly Lili konnte am Montagmorgen nicht nach Dresden starten. (Archivbild) © PR/Fly Lili

Der Airbus A320 der rumänischen Gesellschaft Fly Lili war zwar zur planmäßigen Abflugzeit am 29. Juli um 4.40 Uhr in Burgas (Bulgarien) am Flughafen.

Doch die Maschine nach Dresden hob erst nach 37 Stunden ab, wie eine Reisende gegenüber TAG24 berichtet.

Statt Abflug am 29. Juli um 4.40 Uhr hieß es nach schier endlosen Stunden des Wartens erst am gestrigen Dienstag, dem 30. Juli (!) um 17.50 Uhr Abflug, und das mit einem komplett anderen Flieger.

"Wir haben normal eingecheckt, die Koffer abgegeben, sind zum Gate gegangen. Dann ist erst mal nichts passiert", erzählt die 35-jährige Dresdnerin, die ihren Namen lieber nicht im Netz lesen möchte.

"Wir haben lange Zeit keine Infos bekommen. Gegen Mittag wurde langsam klar, dass es technische Probleme gab. Wann es aber losgehen würde, blieb bis abends unklar."