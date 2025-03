Wenige Minuten nach Landung: Flugzeug geht in Flammen auf – Passagiere retten sich auf Tragfläche

Denver/USA - Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Zwischenfällen mit Flugzeugen in den USA gekommen ist, fing nun erneut eine Maschine Feuer.

Nach einer Zwischenlandung geriet ein Flugzeug in Brand. © BRANDEN WILLIAMS Courtesy of Branden WilliamsAFP

Der "American Airlines"-Flieger war am gestrigen Donnerstagabend auf dem Weg von der US-Stadt Colorado Springs nach Dallas, Texas, als es zu dem Vorfall kam.

Wie die New York Post berichtete, bemerkten einige Crewmitglieder ungewöhnliche Vibrationen am Triebwerk, was dazu führte, dass die Maschine auf den Flughafen der Stadt Denver umgeleitet wurde.

Kurz nach der Landung gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) und während die Maschine über das Rollfeld fuhr, brach plötzlich ein Feuer im Triebwerk aus.

Die 172 Passagiere sowie die sechs Besatzungsmitglieder wurden umgehend über die Nottüren in Sicherheit gebracht. Auch wenn sich alle über die Tragfläche retten konnten, mussten zwölf Menschen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Dichte, schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel, während die Feuerwehr mit aller Kraft versuchte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.