Absturz von Leipziger DHL-Flugzeug: Verletztes Crewmitglied in Heimat gebracht

Vilnius (Litauen) - Eines der verletzten Besatzungsmitglieder des in Litauen abgestürzten Frachtflugzeugs ist zur weiteren medizinischen Behandlung in sein Heimatland gebracht worden.

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in Litauen wurden drei Menschen an Bord der Maschine verletzt. © PETRAS MALUKAS / AFP

Dies sei auf Wunsch der Familie des Spaniers erfolgt, sagte eine Sprecherin des ihn bislang behandelnden Krankenhauses in Vilnius.

Zum Zustand der beiden anderen verletzten Besatzungsmitglieder - darunter ein Deutscher - der Swiftair-Maschine, die im Auftrag von DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs gewesen war, gibt es gegenwärtig keine Informationen. Die behandelnde Klinik wollte sich dazu nicht äußern.

Das Frachtflugzeug war am frühen Montagmorgen kurz vor der geplanten Landung in der Nähe des Flughafens Vilnius in ein Wohngebiet gestürzt und am Boden zerschellt. Dabei kam eines der vier Besatzungsmitglieder ums Leben. Die Absturzursache ist noch unbekannt.

Die litauischen Behörden haben nach dem Absturz umfassende Ermittlungen eingeleitet. Bis zu deren Abschluss blieben die Fluglotsen, die während des Absturzes im Einsatz waren und mit den Piloten der Unglücksmaschine kommunizierten, vom Dienst suspendiert, sagte der Leiter der litauischen Flugsicherung im Radio.