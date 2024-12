Flugzeug muss notlanden, doch dabei rutscht die Boeing von der Landebahn!

Sandefjord (Norwegen) - Bereits während des Starts hörten Passagiere anscheinend ein lautes Geräusch: Ein Passagierflugzeug ist in Norwegen von der Landebahn gerutscht!

Die Boeing 737 auf der Wiese: Nach einer eingeleiteten Notlandung ist die Maschine vom Rollfeld gerutscht. © X/mackjacklar

Wie die Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines mitteilte, startete die Maschine von der norwegischen Hauptstadt Oslo mit dem Ziel, am vorgestrigen Samstagabend in Amsterdam (Niederlande) zu landen. Doch dort kam die Boeing 737 nie an.

In der Luft habe man beschlossen, die Maschine zum Flughafen Sandefjord-Torp, im Süden von Oslo, umzuleiten. Der Flieger setzte dort zwar erfolgreich auf dem Boden auf, doch anscheinend gelang es nicht mehr rechtzeitig, abzubremsen.

"Nach der Landung kam die Boeing 737 mit geringer Geschwindigkeit von der Landebahn ab und schlug im Gras ein", hieß es. Die 176 Passagiere sowie sechs Besatzungsmitglieder an Bord blieben dabei laut Betreibern unverletzt.