Bruchlandung auf Fußballfeld: Flieger rauscht bei Notmanöver gegen Besucherin

Long Beach (Kalifornien, USA) - Riskantes Manöver mit Folgen! In den USA ist eine Frau während der Notlandung eines Kleinfliegers auf einem Fußballfeld verletzt worden. Auch der Pilot der Unglücks-Maschine ist nach Medienberichten im Krankenhaus gelandet.

Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) am Unglücksort: Ein Flieger liegt nach einer Notlandung auf einem Fußballfeld des Ortes Long Beach (Kalifornien, USA). © Bildmontage: Facebook/Long Beach Fire Department

Laut der Feuerwehr von Long Beach musste ein Fußballfeld innerhalb eines Parks des Ortes am Dienstagnachmittag (Ortszeit) für eine Notlandung herhalten.

Vor Ort fanden Einsatzkräfte eine auf dem Bauch liegende Kleinmaschine mit intaktem Rumpf, aber gebrochenem Fahrwerk.

Helfer zogen den Piloten, einen älteren Mann, aus dem Cockpit. Er und die während der Landung verletzte Fußgängerin, laut Feuerwehr in ihren 40ern, kamen mittelschwer verletzt, aber stabil in örtliche Krankenhäuser.