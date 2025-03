Bruchlandung auf zugefrorenem See: Familienausflug endet im Flugzeug-Crash

Ein weiteres Flugzeug fand die drei Personen, wie sie auf der Tragfläche der abgestürzten Maschine Schutz suchten. © Fotomontage: -/Alaska National Guard via AP/dpa

Laut einem Artikel von "Alaska's News Source" wurden die drei Insassen des "Piper PA-12 Super Cruiser" am vergangenen Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr (Ortszeit), als vermisst gemeldet. Sofort strömten unzählige Polizisten, Feuerwehrleute und private Flugzeugbesitzer aus, um nach dem Leichtflugzeug zu suchen.

Tatsächlich war die Suche erfolgreich. Ein Pilot, der durch einen Facebook-Aufruf eines Freundes des Bruchpiloten auf die Suche aufmerksam geworden ist, meldete ungefähr zwölf Stunden nach dem Verschwinden, Augenkontakt mit den Passagieren zu haben.

Wie sich herausstellte, ist der Vogel über einem glücklicherweise zugefrorenen See zu Boden gegangen und aufgrund des geringen Gewichts nur zur Hälfte ins Eis eingebrochen. In einem Interview mit der Zeitung sagte Dale Eicher, welcher die Sichtung an die Polizei weitergegeben hatte: "Ich war wirklich geschockt. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir sie lebend finden würden … es geht nicht immer so gut aus."

Gegen 10.30 Uhr am vergangenen Montag konnten die drei Flugzeuginsassen dann von Mitarbeitern der "Alaska Army National Guard" gerettet werden.