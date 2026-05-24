Cessna zerfetzt Gleitschirm: Pilotin filmt dramatische Szenen und überlebt

Zell am See - Einer Gleitschirmpilotin hat einen haarsträubenden Unfall mit einem Kleinflugzeug erlebt und live gefilmt.

Die Gleitschirm-Pilotin filmte die dramatischen Szenen. © Instagram/sab_thi (Montage)

Auf den Aufnahmen, die die Österreicherin auf Instagram hochlud, ist zu sehen, wie eine Cessna über ihrem Kopf vorbeirast und dabei den Gleitschirm zerfetzt.

Die 44-jährige Frau aus Oberösterreich habe den Rettungsschirm auslösen und landen können, berichtete die Polizei. Anschließend wurde sie von einem Polizeihubschrauber zum Flughafen Zell am See gebracht.

Der Zwischenfall passierte am Samstag bei Piesendorf unweit von Zell am See, rund 100 Kilometer südwestlich von Salzburg.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Frau hektisch an ihrem Material zerrt, den Rettungsschirm auslöst und dann "Leck mich am A...." ausruft. Sie schafft es, auf einem Forstweg zu landen.

"Ich kann es eigentlich noch immer nicht glauben, dass ich hier sitze und das hier tippe und außer ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist", schreibt sie in ihrem Instagram-Post.

Die Frau wünschte sich nach der Nahtoderfahrung einen glücklichen zweiten Geburtstag.