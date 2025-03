Pilot (†51) stürzt mit Tochter (6) ab: Jetzt kommen erste Details über ihn ans Licht

Hangelar - Wenige Tage nach dem folgenschweren Flugzeugabsturz in der Nähe von Köln sind nun erste Details über den Todes-Piloten bekannt.

Das Kleinflugzeug war am Freitagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf einen Acker nahe dem Flugplatz Hangelar gestürzt und anschließend ausgebrannt. © Benjamin Westhoff/dpa

Am Freitag war ein Kleinflugzeug unweit des Flugplatzes Hangelar (Rhein-Sieg-Kreis) auf einem Acker aufgeschlagen und anschließend in Flammen aufgegangen. Während für den 51-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, überlebte seine Tochter (6) schwer verletzt.

Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen Mediziner aus Köln handeln, der zuletzt als Chefarzt in der Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Notfallmedizin eines Krankenhauses in Bad Oeynhausen tätig war.

Sein Arbeitgeber nahm in einem Beitrag auf Facebook großen Anteil an dem Unglück. Man sei "tief erschüttert" heißt es in einem Statement der Mühlenkreiskliniken über den Tod des geschätzten Mediziners und "außergewöhnlichen Menschen".

Und weiter: "Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kollegen. Unsere Herzen sind bei seiner schwer verletzten Tochter." Laut Auskunft der Polizei schwebt die Sechsjährige derzeit nicht in Lebensgefahr.