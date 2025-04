Hubschrauber-Absturz in US-Hauptstadt: Tödlicher Fehler der Pilotin bekannt

Washington, D.C. (USA) - Die Armee-Pilotin, die an dem Flugzeugabsturz mit 67 Toten in Washington, D.C. Ende Januar beteiligt war, hat einem Bericht zufolge eine Warnung ihres Fluglehrers nicht beachtet!

Die Technik des Black-Hawk-Helikopters, die es der Flugsicherung ermöglicht hätte, den Hubschrauber besser zu verfolgen, war an diesem Tag ebenfalls ausgeschaltet. Dies sei jedoch anscheinend gängige Praxis bei derartigen Übungsflügen.

Darüber berichtete als Erstes " The New York Times " unter Berufung auf Behörden.

Bei der Katastrophe am Ronald Reagan Washington National Airport kollidierten Ende Januar ein Flugzeug der American Airlines mit 64 Menschen an Bord und ein Black-Hawk-Militärhubschrauber in der Luft.