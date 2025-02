Flugbegleiter versuchen vergeblich Passagiere zu beruhigen: "Nein, es brennt!"

Am Flughafen Houston-George Bush in Texas (USA) hat ein Triebwerk einer Passagiermaschine gebrannt. Doch der Vorfall ging glimpflich aus.

Von Christian Beck

Houston (Texas, USA) - Am gestrigen Sonntagmorgen (Ortszeit) ließen sich Gäste eines Passagierfliegers an einem Flughafen in Houston (Texas, USA) nur noch schwer besänftigen, als sie mitbekamen, dass ihre Maschine brennt!

Der US-Senders "FOX26 Houston" bekam von einer Passagierin ein Video zugespielt, das zeigt, wie die Tragfläche ihres Flugzeugs der Fluggesellschaft United Airlines beim Versuch abzuheben plötzlich Feuer fängt. Im Clip ist zu hören, wie eine Flugbegleiterin die Passagiere auffordert, auf ihren Sitzen zu bleiben. Einer der durchaus zu Recht beunruhigten Gäste an Bord entgegnet ihr jedoch: "Nein, es brennt!". Unruhe brach aus. Laut Bericht brach das Feuer in einem Triebwerk des Fliegers gegen 8.35 Uhr (Ortszeit) am Flughafen Houston-George Bush aus. Daraufhin brach die Maschine den Startvorgang ab, alle an Bord (104 Passagiere und fünf Crewmitglieder) mussten evakuiert werden. Verletzt wurde anscheinend niemand.

Die Feuerwehr musste laut Bericht von "FOX26 Houston" kein Feuer löschen. Offenbar gingen die Flammen wieder ganz von alleine aus.