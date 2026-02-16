Fluglehrer des Jahres und Ehefrau stürzen ab, beide sterben: Wunder lässt Hund überleben

Texas (USA) - Diese Geschichte geht ans Herz. Ron Timmermans, ein erfahrener US-Pilot, und seine Frau Barbara stürzten am vergangenen Mittwoch mit ihrem kleinen Flugzeug über Texas ab. Das Ehepaar überlebte nicht.

Ron Timmermans und seine Frau Barbara kamen am vergangenen Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Ihr kleiner Hund hatte dagegen einen Schutzengel auf seiner Seite. © Screenshot/Facebook/Florida Aviation Network

Mit an Bord war auch der Hund der Timmermans. Offenbar hatte der Vierbeiner einen Schutzengel auf seiner Seite - er konnte lebend aus dem Wrack der einmotorigen Beechcraft Bonanza geborgen werden.

"Einer der Nachbarn hat ihn mitgenommen, um sich um ihn zu kümmern", sagte Augenzeugin Mary Ann Shoulders gegenüber KLTV.

Zuvor habe die US-Amerikanerin ein lautes Geräusch gehört. So, als würde Metall zerquetscht werden, sagte Shoulders, die zu diesem Zeitpunkt gerade mit ihrer Katze auf der Veranda ihres Hauses gesessen hatte. Sie ahnte, dass es sich um ein Flugzeug handeln musste, ging ums Haus, sah die Maschine der Timmermans und wählte den Notruf.

Kurz danach traf die Feuerwehr am Unglücksort ein. Für das Ehepaar kam jede Hilfe zu spät. "Ich habe die Frau gesehen und sie nicht erkannt, weil ich dachte, es könnte eine unserer Nachbarinnen sein", sagt Shoulders.