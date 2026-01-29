Flugzeugabsturz: 15 Menschen kommen ums Leben

Cúcuta (Kolumbien) - Bei einem Flugzeugabsturz im Nordosten Kolumbiens sind am Mittwoch 15 Menschen an Bord einer kleinen Propellermaschine ums Leben gekommen, darunter ein Kongressabgeordneter.

Insgesamt kamen bei dem Flugzeugabsturz im Nordosten Kolumbiens 15 Menschen ums Leben. © RTVC Noticias/XinHua/dpa

Der Inlandsflug der staatlichen Airline Satena war auf dem Weg von Cúcuta nach Ocaña, als er wenige Minuten nach dem Start den Kontakt zur Flugsicherung verlor.

Die Maschine zerschellte in der bergigen Provinz Norte de Santander nahe der Grenze zu Venezuela.

Zur Unglücksursache machten die Behörden zunächst keine Angaben.

"Heute trauert das Land", teilte Kolumbiens Transportministerin María Fernanda Rojas mit, nachdem Satena den Tod aller 13 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder bestätigt hatte.