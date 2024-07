Flugzeug macht Bruchlandung in Vorgarten: "Dachte, ein Haus sei explodiert"

Roy - Ein Kleinflugzeug mit zwei Personen an Bord ist kürzlich in einen Vorgarten der US-amerikanischen Kleinstadt Roy (Bundesstaat Utah) gekracht!

Beide Insassen der Maschine überlebten und kamen nach ihrer Bruchlandung in umliegende Krankenhäuser. Weitere Verletzte gab es nicht.

Wie die örtliche Feuerwehr bei Facebook meldete, ging die Nachricht über den Absturz am Mittwochnachmittag, dem 24. Juli um 15.55 Uhr bei ihnen ein.

Bilder zeigen, wie das Kleinflugzeug in seinen Vorgarten rutscht und kurz vor der Veranda zum Stehen kommt. FOX 13 zitiert einen weiteren Nachbarn, der einen Knall gehört habe: "Ich dachte, ein Haus wäre explodiert oder so etwas, und als ich nach draußen kam, sah ich das Flugzeug in der Einfahrt zwei Häuser weiter", sagte Pat Bouwhuis.

Die US-Bundesluftfahrtbehörde sowie die Verkehrsbehörde wurden informiert. Deren Ermittlungen dauern an.