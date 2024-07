24.07.2024 11:10 2.118 Flugzeug mit 19 Insassen stürzt bei Start ab - nur Pilot überlebt!

In Nepals Hauptstadt Kathmandu ist am Mittwoch ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen abgestürzt. Überlebt hat nur der Pilot.

Von Emma Schwarze

