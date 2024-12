13.12.2024 14:49 Flugzeug stürzt im Landeanflug ab: Pilot verletzt geborgen

Am Flugplatz in Fürstenzell ist am Freitag ein Mann beim Absturz eines Leichtflugzeugs verletzt worden.

Von Friederike Hauer

Fürstenzell - Beim Absturz seines Leichtflugzeugs wurde ein Pilot am Freitagmittag in Niederbayern verletzt. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber (r.) vor Ort. © Riedl/zema-medien.de Ersten Informationen der Polizei zufolge sei das Flugzeug gegen 13.20 Uhr beim Landeanflug auf den Flugplatz Fürstenzell (Landkreis Passau) verunglückt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber rückten zur Unfallstelle auf einem Feld aus. Der verletzte Pilot wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stehen um das verunglückte Flugzeug. © Riedl/zema-medien.de Weitere Passagiere waren nicht an Bord gewesen. Wie es zum Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort laufen noch.

