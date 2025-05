31.05.2025 13:55 2.615 Flugzeugabsturz in NRW: Maschine kracht in Wohnhaus - zwei Tote!

In Korschenbroich (Niederrhein) ist am Samstag eine Kleinmaschine vom Himmel gestürzt und in ein Wohnhaus gekracht.

Von Maurice Hossinger

Korschenbroich - In einer kleinen Gemeinde am Niederrhein läuft derzeit ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr: Ein Kleinflugzeug ist dort abgestürzt und in ein Wohnhaus gekracht. Alles in Kürze Kleinflugzeug abstürzt in Wohnhaus in Korschenbroich

Pilot klagte vor Absturz über Motorprobleme

Haus geriet teilweise in Brand

Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz

Hintergründe des Unglücks noch unklar Mehr anzeigen Das Flugzeug krachte in ein Wohnhaus, steckte dies teilweise in Brand. © Patrick Schüller Laut Informationen der BILD soll die Pilotin des Flugzeugs kurz vor dem Unglück am Samstagmittag über Probleme mit dem Motor geklagt haben. Nur wenige Minuten später kam es schließlich zu dem Absturz. Inzwischen ist klar, dass bei dem Flugzeugabsturz mindestens zwei Personen ums Leben gekommen sein sollen. Eine von ihnen soll demnach die Pilotin sein. Das betroffene Haus, in das die Maschine anschließend gekracht war, sei teilweise in Brand geraten, hieß es. Mehr in Kürze bei TAG24! Erstmeldung von 13.34 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 13.55 Uhr.

Titelfoto: Patrick Schüller