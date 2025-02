Fluggäste auf Rollfeld durchgeschüttelt: Den Grund dafür sehen sie am Heck ihres Fliegers!

Seattle (USA) - Ein glücklicherweise glimpfliches Flugzeugunglück : Passagiere einer Maschine der Fluggesellschaft Delta Air Lines sind an einem Flughafen in Seattle im US-Bundesstaat Washington ordentlich durchgeschüttelt worden. Der Grund: Ihr Flieger wurde laut Behörden von einem anderen Flugzeug getroffen!

"Ich habe den Aufprall selbst nicht gesehen, aber das Schütteln und das laute Geräusch, das aus dem Nichts kam, waren beängstigend", so Patton gegenüber der Zeitung.

Auf X teilte Patton Videoaufnahmen, die den Vorfall vom gestrigen Mittwochvormittag (Ortszeit) dokumentieren: Offenbar rastete eine Maschine der Japan Airlines mit dem rechten Flügel in das Heck ihres Fliegers ein!

"Von meinem Fensterplatz aus sah ich das Flugzeug hinter uns ankommen, es schien sehr nah zu sein", so die kanadische Passagierin Jackie Patton gegenüber North Shore News . "Ein paar Sekunden später gab es ein sehr lautes Geräusch und das Flugzeug bebte. Es war sofort klar, dass etwas nicht stimmte."

Im Video einer Fluggästin ist zu sehen, wie ein Flügel eines Fliegers im Heck eines anderen klemmt. © Screenshot/X/jacqpatton

Für den Flugbetrieb selbst hätte der Unfall laut der Flughafensprecherin McKnight-Xi keine großen Auswirkungen gehabt.

Die US-Bundesluftfahrtbehörde (FAA) gab an, dass sich der Vorfall in einem nicht von der Flugsicherung überwachten Bereich ereignete. Die Behörde unterbrach nach eigenen Angaben jedoch einige Flüge zum Flughafen und will den Fall nun näher untersuchen.

Vor wenigen Tagen wurde in Chicago ein 64-Jähriger schwer verletzt, nachdem der Flügel einer Maschine einen Flugzeugschlepper gerammt hatte. Ende Januar starben bei einem Flugzeugabsturz in Washington D.C. 67 Menschen.