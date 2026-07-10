Fluglehrer (†) springt aus Maschine: Angehende Pilotin muss alleine landen! "Du weißt, was du tun musst"
Toledo (Argentinien) - Es sind Szenen wie aus einem Albtraum, die sich am vergangenen Wochenende im Himmel über Zentral-Argentinien abgespielt haben. Fluglehrer Andrés Bertazzo (†42) war mit einer angehenden Pilotin (22) in einer Cessna 150 unterwegs, als er sich plötzlich aus dem Flugzeug stürzte. Die schockierte junge Frau musste versuchen, die Maschine alleine zu landen - mit Erfolg!
"Du weißt, was du zu tun hast – mach weiter", waren laut CNN die eiskalten Worte, die Bertazzo seiner Schülerin mit auf den Weg gegeben haben soll, bevor er die 22-jährige namens Rosario ihrem Schicksal überließ.
Der Horror-Flug war demnach am vergangenen Samstag in Toledeo, nahe der zweitgrößten argentinischen Stadt Córdoba gelegen, passiert. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in dieser Woche mitteilte, wurden die Überreste von Leandro Andrés Bertazzo mittlerweile gefunden.
Nachdem er seine letzten Worte an die junge Frau gerichtet hatte, soll er ihren Erinnerungen zufolge sein Headset abgelegt, sich abgeschnallt und schließlich aus dem Kleinflugzeug gestürzt haben.
Am selben Tag soll der 42-Jährige zuvor einen Flug mit einem anderen Schüler durchgeführt haben - es habe keine Anzeichen für seine Absichten gegeben, sagte Eduardo Álvarez, Direktor der Flugschule Flying Parrot Córdoba, in der Bertazzo arbeitete.
Angehende Pilotin kann Flieger trotz Schock sicher landen
"Er traf diese tragische Entscheidung an Bord eines Flugzeugs, mit einer anderen Person an seiner Seite", sagte er. "Es ist unmöglich, darüber nachzudenken oder es zu begreifen, aber der menschliche Geist ist so komplex."
Laut Álvarez sei der Verstorbene ein "wunderbarer Mensch mit einem tollen Lächeln" und ein erfahrener Pilot gewesen.
Flugschülerin Rosario stand nach dem Abgang des Piloten unter totalem Schock. Dennoch gelang es der jungen Frau, die Cessna 150 sicher zu landen.
Solltet Ihr von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
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