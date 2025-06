28.06.2025 12:41 Kleinflugzeug fängt während Flug Feuer und stürzt ab: Mann schwer verletzt

Am Samstagmorgen fing ein Leichtflugzeug in der Luft an zu brennen. Es kam zum Absturz.

Von Johanna Baumann

Bad Krozingen - Am Samstagmorgen fing ein Leichtflugzeug in der Luft an zu brennen. Bei Bad Krozingen kam es zum Absturz. Alles in Kürze Leichtflugzeug fängt während Flug Feuer

Absturz nahe Bad Krozingen

Pilot (62) schwer verletzt

Ursache des Unfalls unklar

Ermittlungen durch Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Mehr anzeigen Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Der Pilot (62) war gegen 6.15 Uhr zwischen den Ortsteilen Hartheim-Feldkirch und Bad Krozingen-Schlatt unterwegs. Laut Polizei brach in seinem Flugzeug ein Feuer aus. Es stürzte kurze Zeit später in einem freien Gelände nahe der K4935 ab. Der 62-Jährige überlebte den Absturz. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Flugunfalls ist unklar. Aktuell ermitteln die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft die Hintergründe.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa