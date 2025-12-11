Notlandung auf befahrener Autobahn: Flugzeug kracht in Auto

Florida (USA) - Am Montagabend versuchte ein Kleinflugzeug eine Notlandung - mitten im dichten Verkehr der Interstate 95 im US-Bundesstaat Florida. Sekunden später krachte es in einen Toyota Camry, der von einer 57-jährigen Frau gesteuert wurde.

Trotz der heftigen Bilder blieb das Unglück ohne Tote. © Screenshot/X/vani_mehrotra

Der Crash ereignete sich gegen 17.45 Uhr, wie die New York Post berichtet.

Das Flugzeug kam plötzlich aus der Luft und schlug im dichtesten Verkehr auf. Die Maschine rammte das Heck des Autos, stieg kurz auf und landete dann schräg daneben.

Die 57-jährige Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, kam aber erstaunlich glimpflich davon. Laut Polizei erlitt sie nur leichte Verletzungen.

Der 27-jährige Pilot aus Orlando und sein gleichaltriger Passagier aus Temple Terrance hatten noch mehr Glück. Beide konnten unverletzt aussteigen und blieben an der Unfallstelle.

Warum der Pilot zur Notlandung ansetzen musste, ist noch unklar. Die Luftfahrtbehörde FAA untersucht den Vorfall.