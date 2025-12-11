Notlandung auf befahrener Autobahn: Flugzeug kracht in Auto
Florida (USA) - Am Montagabend versuchte ein Kleinflugzeug eine Notlandung - mitten im dichten Verkehr der Interstate 95 im US-Bundesstaat Florida. Sekunden später krachte es in einen Toyota Camry, der von einer 57-jährigen Frau gesteuert wurde.
Der Crash ereignete sich gegen 17.45 Uhr, wie die New York Post berichtet.
Das Flugzeug kam plötzlich aus der Luft und schlug im dichtesten Verkehr auf. Die Maschine rammte das Heck des Autos, stieg kurz auf und landete dann schräg daneben.
Die 57-jährige Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht, kam aber erstaunlich glimpflich davon. Laut Polizei erlitt sie nur leichte Verletzungen.
Der 27-jährige Pilot aus Orlando und sein gleichaltriger Passagier aus Temple Terrance hatten noch mehr Glück. Beide konnten unverletzt aussteigen und blieben an der Unfallstelle.
Warum der Pilot zur Notlandung ansetzen musste, ist noch unklar. Die Luftfahrtbehörde FAA untersucht den Vorfall.
Mehrere Augenzeugen sahen die Maschine beim Absturz
Ein Vater und sein Sohn, die direkt hinter dem Camry fuhren, sahen das ganze Geschehen aus wenigen Metern Entfernung. "Wir haben gesehen, wie das Flugzeug einfach vom Himmel fällt", erklärte der Vater später.
Sein Sohn ergänzte, er habe gehofft, die Maschine würde das Auto noch verfehlen, doch das Rad traf genau den Kofferraum. Beide sprachen von purem Glück, dass der Wagen nicht überschlug.
Titelfoto: Screenshot/X/vani_mehrotra