Kleinflugzeug stürzt in Hessen ab und geht in Flammen auf: Ein Toter!

Bad Arolsen - Bei einem Flugzeugabsturz in Nordhessen ist am Donnerstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen.

Im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ist am Donnerstag ein motorisiertes Kleinflugzeug abgestürzt. © Hessennews TV

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Absturz am Donnerstag gegen 16 Uhr in der unmittelbaren Nähe des Flugplatzes Mengeringhausen in Bad Arolsen-Mengeringhausen.

Nach dem Aufprall ging das motorisierte Kleinflugzeug sofort in Flammen auf.

Für die Person an Bord kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb infolge des Absturzes.

Zur Identität des Opfers konnten die Ermittler bislang keine Angaben machen.

Die Ursache des Unglücks ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen.