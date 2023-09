Leichtflugzeug auf Feld gestürzt, Pilot stirbt an Ort und Stelle

Für den Piloten der verunglückten Maschine kam nach dem Absturz jede Hilfe zu spät. © Screenshot/Facebook/RNZ Neckar-Odenwald

Wie eine Polizeisprecherin am heutigen Montag mitteilte, war das Flugzeug am Morgen in Walldürn gestartet und aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe vom etwa einen Kilometer Luftlinie entfernten Höpfingen abgestürzt.

Die örtliche Leitstelle sei gegen 7.25 Uhr über den Absturz in Kenntnis gesetzt worden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde demnach ein Gutachter hinzugezogen.

Die Polizei verschaffte sich mit einem Hubschrauber eine Übersicht der Unfalllage und fertigte Luftaufnahmen an.

Das Flugzeug landete demnach auf einem Feld und war stark beschädigt.