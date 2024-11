Leipziger DHL-Flieger abgestürzt: Experte hält Anschlag für eher unwahrscheinlich

Vilnius/Leipzig - Nach dem Absturz eines in Leipzig gestarteten Frachtflugzeugs in Litauen haben die Ermittler am Dienstag den Flugdatenschreiber (FDR) und den Cockpit Voice Recorder (CVR) aus den Trümmern geborgen. Anhand der dort gesicherten Daten erhoffen sich die Ermittler eine baldige Aufklärung der Unfallursache.