"Mayday, Mayday - Wir haben einen Triebwerksbrand": Flugzeug fängt am Nachthimmel Feuer

Miami (USA) - "O, mein Gott, es brennt", sagte die Frau, während sie ihre Linse auf ein brennendes Flugzeug hielt. Die US-Amerikanerin filmte am Donnerstagabend (Ortszeit) ein beinahe-Unglück am Himmel über Miami (Florida, USA ).

Eine US-Amerikanerin filmte das brennende Flugzeug am Himmel über Miami. © Bildmontage: Instagram/melableh//Instagram/melableh

Wie der US-Sender NBC Miami unter Angaben von Behörden berichtete, startete die Boeing 747 der Gesellschaft Atlas Air am Miami International Airport und war auf dem Weg zum internationalen Flughafen Luis Muñoz Marin in Puerto Rico.

Kurz nach dem Start kamen jedoch Flammen aus einem der Triebwerke des Fracht-Flugzeugs: "Mayday, Mayday - Wir haben einen Triebwerksbrand", hieß es in der Audioaufnahme des Notrufs, die dem Sender NBC6 vorlag. "Wir bitten darum, zum Flughafen zurückkehren zu dürfen. Nein, wir machen weiter und landen. Wir haben fünf Seelen an Bord."

Nach der Durchsage kehrte die defekte Maschine sicher zurück an den Start-Flughafen in Miami. Dem Flugradar "FlightAware" zufolge, befand sich der Flieger gerade einmal 14 Minuten in der Luft und landete gegen 22.46 Uhr (Ortszeit) wieder.