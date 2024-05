02.05.2024 16:00 735 Notlandung: Kleinflugzeug kracht vor Augen der Strandbesucher in den Sand!

Am Mittwoch musste ein Kleinflugzeug direkt am Strand auf Long Island im US-Bundesstaat New York notlanden.

Von Malte Kurtz

New York - Am Mittwoch wurden Strandbesucher auf Long Island (New York) bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang von der Bruchlandung eines Kleinflugzeugs geschockt. Wie die Sonne ging auch der Flieger unter. © Screenshot/Instagram/@longislandwiseguy Aufgrund eines Motorschadens musste ein Flieger vom Typ Cessna 152 gegen 19.30 Uhr (Ortszeit) zur Notlandung ansetzen, berichtete abc7. Beide Insassen des Zweisitzers - ein 60-jähriger Pilot und eine 59-jährige Passagierin - blieben glücklicherweise unverletzt. Strandbesucher kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Dafür konnten sie den Vorfall auf Kamera festhalten. Flugzeugunfall Crash am Boden: Brandneuer Airbus rauscht gegen Fluggastbrücke Die in den sozialen Medien geteilten Aufnahmen zeigen, wie die Cessna über dem Cedar Beach zum Sinkflug ansetzt. Als das Fahrwerk den Sand berührt, überschlägt sich das Flugzeug. Mit dem Propeller voran bockte das Flugzeug im Sand auf und kippte nach vorne über. © Screenshot/Instagram/@longislandwiseguy Der Flugzeugunfall vom Mittwoch wird nun von der US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@longislandwiseguy