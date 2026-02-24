Rettungsflugzeug stürzt während Gewitter ab: Alle Insassen tot

Neu-Delhi (Indien) - Beim Absturz eines Rettungsflugzeugs im Osten Indiens sind alle sieben Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Bei dem Absturz im Bundesstaat Jharkhand kamen sieben Personen ums Leben. © Screenshot/X/ Punjab Kesari

Bei den Opfern habe es sich um einen Patienten und vier Familienangehörige sowie zwei Besatzungsmitglieder gehandelt, berichtete die Zeitung "The Times of India" unter Berufung auf die Polizei des zuständigen Bezirks Chatra im Bundesstaat Jharkhand.

Demnach geriet das Turbopropflugzeug des Typs Beechcraft C90 auf dem Flug nach Delhi in ein Gewitter, was zu dem Absturz am Montagabend (Ortszeit) geführt habe.