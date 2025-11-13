Flugzeug stürzt auf Weg in die Türkei ab: Vermutlich alle Insassen tot

Ankara (Türkei) - Bei dem Absturz eines türkischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist nach türkischen Angaben die gesamte Besatzung ums Leben gekommen.

Trümmer sind an der Absturzstelle eines türkischen Militärfrachtflugzeugs in der georgischen Gemeinde Sighnaghi nahe der aserbaidschanischen Grenze zu sehen. © Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Morgen Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu noch nicht geklärt.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (71) sagte, bisher seien die Leichen von 19 Menschen geborgen worden. Die Suche dauere an.

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen.

Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu.