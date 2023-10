Triebwerk fällt aus: Cessna stürzt mit zwei Münchnern an Board ab

Jesenwang - Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Oberbayern wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt.

Bei einem Leichtflugzeug in Oberbayern fiel plötzlich ein Triebwerk aus. (Symbolbild) © teka77/123RF

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, startete ein Fluglehrer (60) und ein Flugschüler (56) aus München am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit ihrer Cessna vom Flugplatz Jesenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck).

Nach wenigen Minuten in der Luft gingen sie bereits wieder in den Landeanflug. Dabei meldeten sie den Lotsen am Boden, dass es zu einem Ausfall des Triebwerks gekommen sei.

Der Fluglehrer übernahm die Steuerung und versuchte eine Notlandung. Durch das ausgefallene Triebwerk kam es jedoch zum Absturz in einem angrenzenden Waldstück.

"Bedingt durch die geringe Flughöhe blieben glücklicherweise schwerere Folgen aus", erklärte die Polizei. So konnten die Männer das Wrack ohne schwerwiegende Verletzungen selbstständig verlassen: Den Angaben zufolge erlitt der Fluglehrer Gesichtsverletzungen und der Schüler ein Schleudertrauma. Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus konnten beide am Abend wieder nach Hause gehen.