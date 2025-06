20 Menschen an Bord: Flugzeugabsturz endet für alle Passagiere glimpflich

Alles in Kürze

Die Polizei sicherte die Unglücksstelle. © Tennessee Highway Patrol / AFP

Es gebe keine Todesopfer, teilte der Sprecher der Stadtverwaltung von Tullahoma südlich von Nashville, Lyle Russell, nach dem Unglück am Sonntag mit.

Wegen schwerer Verletzungen seien drei Insassen per Hubschrauber und ein weiterer Verletzter per Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Leichtverletzte seien am Absturzort behandelt worden.

Laut US-Flugaufsichtsbehörde FAA war die zweimotorige Maschine vom Typ De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter am Sonntag kurz nach dem Start vom Regionalflughafen von Tullahoma abgestürzt.

An Bord befanden sich demnach 20 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Lokalmedien zufolge wurde die Maschine für Fallschirmsprung-Übungen eingesetzt.