Zwischenfall in 11.000 Metern Höhe: Was hat diese Boeing 737 erwischt?

Nach Angaben des Piloten sei die Windschutzscheibe seiner Boeing von herabstürzendem Weltraumschrott getroffen worden. © X/@Turbinetraveler

Auf einem Flug von Denver nach Los Angeles ist knapp eine Stunde nach Start eine Schicht der Windschutzscheibe einer Boeing 737 gerissen.

Aus diesem Grund wurde die Maschine mit rund 140 Passagieren an Bord am Donnerstag kurzfristig nach Salt Lake City umgeleitet, wie die Fluggesellschaft "United Airlines" mitteilte.

Laut einem Bericht des Magazins "Air Live" habe der Pilot vermeldet, dass seine Boeing von herabstürzendem Weltraumschrott getroffen worden sei.

Im Netz kursieren zudem Bilder aus dem Cockpit, die den verwundeten Arm des Piloten zeigen sollen. Außerdem sind das zertrümmerte Glas und eine Delle auf dem Dach des Flugzeugs zu sehen.

Eine offizielle Bestätigung, dass die Boeing tatsächlich von Trümmerteilen aus dem Weltall getroffen wurde, gab es bisher jedoch nicht.