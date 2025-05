Frau erhebt Rassismus-Vorwurf gegen Airline, weil sie kein Essen bekam

Boston (Massachusetts/USA) - Erstklassig geflogen, aber nicht erstklassig behandelt – das passierte der Influencerin "johbidoo_official" auf einem Flug mit American Airlines. Die US-Amerikanerin mit über 500.000 Followern auf TikTok erhebt aufsehenerregende Vorwürfe: Als einzige schwarze Passagierin in der 1. Klasse habe sie kein Essen bekommen.

Während andere ihr Essen bekamen, blieb der Tisch der Influencerin leer. © Montage: Screenshot/TikTok/johbidoo_official

In einem viralen Video zeigt sie ihre leere Klapptischplatte mit dem bitteren Unterton.

"Wenn du die einzige schwarze Person in der First Class bist und es plötzlich kein Essen mehr gibt … Danke, American Airlines", schrieb sie dazu. Der Clip sammelte in kürzester Zeit Millionen Aufrufe und sorgte für eine hitzige Debatte im Netz.

Unzählige Nutzer kommentieren mit eigenen Erfahrungen – viele berichten von ähnlichen Vorfällen und sprechen von einem strukturellen Problem in der Flugbranche.

"Ich bin in der ersten Klasse geflogen und war dort die einzige schwarze Frau. Sie nahmen an, dass ich in der falschen Reihe saß. Ich wurde die ganze Zeit angeschaut. Es war verrückt", schrieb eine Nutzerin.