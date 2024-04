Rollstuhl von schwer kranker Frau weg: Das sagt die betroffene Airline

"Die Mitarbeiterin meinte, sie kann den Akku nicht mitnehmen", erklärt Sonja in ihrem Video . "Kulanterweise" könne man aber wenigstens ihren Rollstuhl mit an Bord nehmen.

Während auf dem Hinflug alles glattlief, entwickelte sich die Rückreise nach Deutschland zu einer absoluten Katastrophe. Denn auf dem Flughafen in Antalya wurde die Karlsruherin am Check-in-Schalter der Airline "SunExpress" mit ihrem Rollstuhl abgewiesen.

Sonja Schönhaar aus Baden-Württemberg war zusammen mit ihrer Tochter sechs Tage lang in der Türkei. Mit dabei auch ihr Elektro-Rollstuhl, den die Mutter dringend braucht. Denn Sonja leidet an Multipler Sklerose, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems.

Die MS-Kranke ist auf ihren Elektro-Rollstuhl angewiesen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Sonja Schönhaar

Sofort wandte sich die MS-Patientin an einen Steward an Bord, der per Telefon versuchte, zu helfen - doch vergeblich! Vom fahrbaren Untersatz von Sonja fehlte jede Spur. Am "SunExpress"-Schalter kam Sonja ebenfalls nicht weiter, sie solle "eine E-Mail schreiben". "Ich habe geheult, ich war am Boden", so die Karlsruherin.

Wieder zu Hause angekommen, nahm sie dann umgehend Kontakt mit der Airline und dem türkischen Flughafen auf, doch ihre Versuche verliefen bisher ins Leere.

Verzweifelt entschied sich Sonja deshalb, den Vorfall öffentlich zu machen und lud bei Instagram und Co. ein Video hoch, in dem sie schluchzend von dem Erlebten erzählt.

"Ich habe MS, ich bin angewiesen auf den Rollstuhl", meint sie. Einkaufen, mit dem Enkel spazieren gehen oder ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten - all das sei ohne das Gerät nicht mehr möglich. "Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll", fügt sie traurig hinzu.

Und das Internet zeigte sich diesmal von seiner guten Seite!