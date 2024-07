Frau will im Flugzeug für teures Geld Pasta bestellen: Doch was sie bekommt, empfindet sie als Frechheit

Großbritannien - Ein Fluggast war hungrig und bestellte für 10 Euro eine Portion "Penne Pomodoro". Doch was die Frau bekam, spottete jeder Beschreibung.

Bei vielen Airlines Standard: Bordverpflegung gegen Bargeld. (Symbolbild) © 123rf/svitlanahulko

Lecker ist das nicht!

Daisy reiste vor Kurzem durch Europa. Wie so viele buchte die junge Frau ihre Flüge bei der Billig-Airline EasyJet - Bordverpflegung selbstverständlich nicht inklusive. Doch weil Daisy nun mal überaus hungrig war, machte sie sich mit der Speisekarte vertraut.

Ihre Wahl fiel auf "Penne Pomodoro". Die Bilder im Hochglanzkatalog sahen vielversprechend aus.

"Berstend vor Geschmack, kombiniert mit einem Glas Wein oder einer unserer klassischen Spirituosen, für ein köstliches Dine in the Sky Erlebnis", preist die Airline das Pasta-Gericht an.

Kostenpunkt: 8,50 Britische Pfund, knapp 10 Euro.

Was kann schon schiefgehen, muss sich die Reisende gedacht haben, und zückte ihr Portemonnaie.