Frauen berichten von Airline-Erlebnis: Wegen ihres Gewichts sollten sie plötzlich mehr bezahlen

USA - Zwei Frauen sorgen derzeit mit ihren Erfahrungen bei einem Flug in den USA für Aufsehen. In den sozialen Medien schildern sie, wie sie kurz vor dem Boarding plötzlich aufgefordert wurden, einen zweiten Sitzplatz zu kaufen - wegen ihres Körpergewichts.

Die neue Regelung von Southwest Airlines sorgte bereits für etliche Diskussionen. © Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auslöser der Diskussion ist eine Regel der Fluggesellschaft Southwest Airlines, nach der Passagiere, die möglicherweise mehr Platz benötigen, einen zusätzlichen Sitz buchen müssen. Die Entscheidung darüber kann jedoch teilweise vor Ort von Mitarbeitenden getroffen werden.

Für die 38-jährige Erika DeBoer kam diese Situation völlig überraschend. Beim Einchecken für ihren Flug von Omaha nach Las Vegas wurde sie von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass sie einen zweiten Sitz kaufen müsse, wie People berichtet.

Als Begründung sei "die Sicherheit und der Komfort anderer Passagiere" genannt worden. DeBoer fühlte sich überrumpelt und hatte nach eigener Aussage kaum eine Wahl. "Man gab mir zwei Optionen: einen zweiten Sitz kaufen oder nicht mitfliegen", berichtete sie später.

Am Ende entschied sie sich, den zusätzlichen Platz zu bezahlen und ihren Flug anzutreten. Die Situation habe sie jedoch wütend gemacht. Besonders störte sie, dass niemand ihr genau erklären konnte, warum sie plötzlich als Passagierin galt, die einen zweiten Sitz benötige.

Auf dem Rückflug habe sie keinerlei Probleme gehabt. Später erhielt sie von der Airline eine Rückerstattung für das zusätzliche Ticket sowie einen Gutschein über 150 Dollar.