Triebwerksbrand zwingt Flieger zur Landung: Passagiere fliehen über Notrutschen

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Schockmoment kurz nach dem Start: Ein Flugzeug von United Airlines ist am Montag auf dem Weg von Los Angeles nach Newark plötzlich in Brand geraten. Aus dem linken Triebwerk der Boeing 787-9 Dreamliner stieg Rauch auf - die Piloten kehrten sofort um.

Einige Passagiere flohen über die Notrutschen, während andere über mobile Treppen evakuiert wurden. © Montage: Screenshot/X/@thehashtribe

Die Maschine war mit 256 Passagieren und 12 Crew-Mitgliedern unterwegs nach Newark, als die Cockpit-Warnanzeigen plötzlich Feuer im linken Triebwerk meldeten, wie CNN berichtet.

Die Piloten reagierten blitzschnell, schalteten das Triebwerk ab und kehrten zum Los Angeles International Airport (LAX) zurück.

Doch selbst nach dem Einsatz beider bordeigenen Feuerlöscher blieb die Warnmeldung bestehen. Über Funk informierten die Piloten die Feuerwehr.

Nach der Landung gegen 11:20 Uhr Ortszeit stoppte das Flugzeug auf einem Rollweg nahe der Startbahn - dann ging alles ganz schnell.

Ein dramatisches Video zeigt Menschen, die über Notrutschen ins Freie gleiten, während Einsatzfahrzeuge heraneilen. Andere Passagiere werden über mobile Treppen ins Freie gebracht.

Das große Glück: Niemand wurde verletzt. Alle Insassen konnten sicher evakuiert werden. Busse brachten die gestrandeten Reisenden zurück ins Terminal.