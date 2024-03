Fruchtblase im Flieger geplatzt: Frau gebärt Tochter vorm Cockpit!

In einer Maschine der Fluggesellschaft "Wizz Air" kam am Wochenende ein kleines Mädchen zur Welt. (Symbolbild) © EPA/ZSOLT CZEGLEDI HUNGARY OU

Als der Flieger am Samstag aus der jordanischen Hauptstadt Amman abhob und bereits zwei Stunden in der Luft war, sei einer schwangeren Frau (38) die Fruchtblase geplatzt, berichtete "BBC" am Montag.

Mit an Bord habe sich auch der Arzt Hassan Khan (28) befunden, der unter schwierigen Umständen bei der Geburt in luftigen Höhen assistiert habe.

"Ich habe den Flugbegleitern erklärt, welche Ausrüstung ich brauche - darunter eine Sauerstoffmaske, eine Klammer für die Nabelschnur und eine Stethoskop - natürlich gab es nichts davon im Flugzeug", erklärte der 28-Jährige dem Magazin.

Letztlich habe er nur mit seinen Händen und zwei Handtüchern der Jordanierin dabei geholfen, ihr Kind vor der Türe zum Cockpit zu gebären.

Mit Erfolg: In der Maschine der Billig-Airline "Wizz Air" sei ein gesundes Mädchen zur Welt gekommen. Das Flugzeug sei unterdessen nach Italien umgeleitet worden, wo man die 38-Jährige vom Flughafen ins Krankenhaus gebracht habe.