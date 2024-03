Top 15 der günstigsten Abflughäfen Deutschlands: Auf diesem Platz landet Dresden!

Das Ergebnis: In Frankfurt-Hahn ( Rheinland-Pfalz ) geht der Urlaub am günstigsten los. Der durchschnittliche Reisepreis liegt dort bei 510 Euro. Auf den weiteren Plätzen folgen Memmingen im Allgäu (571 Euro), Dortmund (593 Euro), Münster/Osnabrück (602 Euro) und Köln/Bonn (609 Euro).

So analysierte das Online-Reiseportal "weloveholidays" die eingegangenen Buchungen aus dem Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis 1. Mai 2024 und ermittelte daraus die durchschnittlichen Kosten eines Pauschalurlaubs pro Person mit Start an einem deutschen Flughafen.

Wer seine Pauschalreise vom Flughafen BER startet, muss womöglich mehr bezahlen als bei kleineren Airports. © Jörg Carstensen/dpa

Die größeren Airports gehören laut Analyse auch zu den teureren Startpunkten. So müssen Reisende ab Stuttgart durchschnittlich 680 Euro zahlen. Ähnlich sieht es in Düsseldorf (682 Euro) und Hamburg (685 Euro) aus.

Noch höhere Preise finden sich in Berlin-Brandenburg am BER (708 Euro), in Hannover (730 Euro) und München (734 Euro). Der Leipziger Flughafen taucht in der Top-15-Auflistung nicht auf.

"Unsere Analyse macht deutlich, dass die Wahl des Abflughafens einen erheblichen Einfluss auf die Kosten eines Urlaubs haben kann", so Jan Kuklinski, Chef von "weloveholidays".

Der Vergleich zwischen regionalen Flughäfen könne beim Kostensparen helfen, ebenso wie auch die Option, von unterschiedlichen Flughäfen abzufliegen und zurückzukehren.