Hamburg bekommt neues Flugziel auf dem Balkan

Croatia Airlines setzt auf den Airbus A220. © Croatia Airlines/PR

Croatia Airlines bietet ab 1. Juli Direktflüge nach Zagreb an, teilte der Hamburger Airport am Dienstag mit. Dreimal pro Woche - dienstags, freitags und sonntags - wird die staatliche Airline die Hansestadt mit der Hauptstadt Kroatiens verbinden. Damit wird Zagreb wieder in das Streckennetz des Hamburger Flughafens aufgenommen.

Die Fluggesellschaft wird für die Verbindung ihren neuen Airbus A220 verwenden. Die Flugzeuge verbrauchen etwa 25 Prozent weniger Treibstoff als die Vorgängergeneration und produzieren 50 Prozent weniger Lärm, was Anwohner des Airports freuen dürfte. Je nach Konfiguration haben die Maschinen 100 bis 150 Sitzplätze.

Etwa 1 Stunde und 45 Minuten dauert ein Flug zwischen Hamburg und Zagreb. Der Airport preist die Stadt daher als "ideales Ziel für Kurzurlaube oder Geschäftsreisen" an.

Ab sofort sind Tickets für die neue Verbindung buchbar. Zur Einführung der neuen Strecke biete Croatia Airlines Sondertarife an.