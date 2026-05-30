Höchste Alarmstufe auf United-Flug: Passagier will Cockpit stürmen

Madison (Wisconsin/USA) - Ein United-Airlines-Flug von Chicago nach Minneapolis ist am Freitagabend nach einem dramatischen Zwischenfall an Bord zu einer Notlandung gezwungen worden. Ein Passagier soll versucht haben, in das Cockpit einzudringen.

Die Boeing 737 war auf dem Weg von Chicago nach Minneapolis, musste jedoch in Madison notlanden. (Symbolfoto) © RONALDO SCHEMIDT / AFP

Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start von Flug UA2005. Es handelte sich bei dem Verdächtigen offenbar um einen russischen Staatsbürger, wie das Luftfahrportal PYOK berichtet.

Die Boeing 737 befand sich bereits in rund 9000 Metern Höhe auf dem Weg nach Minneapolis, als die Piloten plötzlich den Kurs änderten und eine sofortige Umleitung nach Madison im US-Bundesstaat Wisconsin einleiteten.

Bereits vor dem Abflug soll der Mann für Ärger gesorgt haben. Berichten zufolge reagierte er aggressiv, nachdem Flugbegleiter ihn aufgefordert hatten, während des Rollens auf seinem Sitz Platz zu nehmen.

In der Luft eskalierte die Situation weiter: Der Passagier soll Mitreisende und Crewmitglieder bedroht haben, bevor er schließlich auf die Cockpittür zustürmte.