Passagiere krachen gegen die Kabinendecke: Zehn Verletzte bei heftigen Turbulenzen

5.455 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Heftige Turbulenzen auf einem Flug von Brisbane nach Hongkong verletzen zehn Menschen. Passagiere berichten von Panik und herumfliegenden Gegenständen.

Von Calvin Schröder

Hongkong - Schock-Momente an Bord eines Cathay-Pacific-Fluges von Brisbane nach Hongkong: Plötzlich geriet die Maschine in schwere Turbulenzen. Zehn Menschen wurden verletzt, mehrere mussten nach der Landung ins Krankenhaus gebracht werden.

Während des Frühstücksservice geriet das Flugzeug von Cathay Pacific in extreme Turbulenzen.
Während des Frühstücksservice geriet das Flugzeug von Cathay Pacific in extreme Turbulenzen.  © Peter PARKS / AFP

Das Flugzeug befand sich gerade über dem Pazifik, als es ohne Vorwarnung heftig absackte, wie People berichtet.

Die Crew servierte zu diesem Zeitpunkt gerade Frühstück. "Es fühlte sich an wie ein freier Fall in einem Fallturm", schilderte ein Passagier.

Ein anderer Augenzeuge berichtete, Menschen ohne angeschnallten Sicherheitsgurt seien gegen die Decke geschleudert worden. Handys, Kaffee-Becher und Essen flogen durch die Kabine.

Mögliche Bedrohung? Airline lässt Jungen mit Tourette am Flughafen stehen
Flugzeug Nachrichten Mögliche Bedrohung? Airline lässt Jungen mit Tourette am Flughafen stehen

Viele Passagiere schrien panisch, einige standen offenbar unter Schock. Besonders betroffen war die Kabinencrew, die während der Turbulenzen im Gang unterwegs war und kaum eine Chance hatte, sich festzuhalten.

Fotos aus der Maschine zeigen verstreutes Essen, umgekippte Getränke und beschädigte Servicewagen.

Acht Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Insgesamt wurden sechs Crew-Mitglieder und vier Passagiere verletzt. Vier Mediziner unter den Reisenden kümmerten sich während des restlichen Fluges um die Verletzten. Acht Personen mussten nach der Landung weiter im Krankenhaus behandelt werden.

Die Maschine landete schließlich sicher in Hongkong. Rettungskräfte und Sanitäter standen bereits am Flughafen bereit. Nach Angaben der Airline seien die Verletzungen glücklicherweise nur leicht gewesen.

Der Pilot vermutete später, dass die Maschine in eine Gewitter- oder Blitz-Zelle geraten war, die auf dem Radar erst sehr spät erkannt wurde.

Titelfoto: Peter PARKS / AFP

Mehr zum Thema Flugzeug Nachrichten: