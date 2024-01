Horror im Ferienflieger: Gruselfund auf Bordtoilette

Manchester - Horror in 10.000 Metern Höhe. Ein Flug von Teneriffa nach Manchester nahm am vergangenen Wochenende eine dramatische Wendung: Plötzlich war da ein toter Mann auf der Bordtoilette!

Eine Maschine von Jet2 musste nach einem Notfall auf einen Flughafen in Irland ausweichen. (Symbolbild) © 123RF/ollyh

Schock im Ferienflieger!

Wie die Zeitung Mirror aus Großbritannien berichtet, kam es an Bord eines Airbus A321neo der britischen Airline Jet2 zum Gruselfund in der Bordtoilette.

Weil die Kabine schon seit geraumer Zeit von innen verriegelt war, wandten sich besorgte Passagiere an die Flugbegleiter. Dann der Schock: Als die Stewardess die Toilette mit Spezialschlüssel öffnete, war der allein reisende Passagier augenscheinlich schon nicht mehr am Leben.



Nach der traurigen Entdeckung erbat der Pilot, das Flugzeug umgehend zu landen. Statt in Manchester setzte der Airbus am Flughafen von Cork (Irland) auf. Später folgte die traurige Gewissheit: Der Passagier lag wohl die ganze Zeit über tot in der Bordtoilette.

"Mein Mann berichtete, dass jemand lange in der Flugzeugtoilette gewesen sei, und er sagte, dass er dachte, er sei tot. Tragischerweise hatte er recht", sagte eine Passagierin zu Mirror. Die Frau sieht die Airline in der Pflicht und fordert: "Die Toiletten sollten bei solchen Ereignissen regelmäßiger kontrolliert werden. Dann hätte der arme Mann vielleicht gerettet werden können. Ich habe gehört, dass er allein gereist ist."

"Alle an Bord waren sehr bestürzt über die tragischen Umstände."