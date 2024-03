Ist er abgestürzt? Deutscher Pilot über Ötztal verschollen!

Eine deutsche Cessna ist über dem Ötztal verschwunden. (Symbolbild) © Uwe Anspach dpa/lrs

Seit Samstag fehlt von einem Piloten und seinem einmotorigen Kleinflugzeug jede Spur!

Wie die österreichische "Kronen Zeitung" berichtete, war der Mann am Samstagmorgen in der italienischen Hauptstadt Rom gestartet und zu einem Zielflughafen in Deutschland unterwegs. Gegen 11.45 Uhr sei die Maschine dann nordöstlich von Sölden plötzlich von den Radarschirmen verschwunden.

Wurden dem Piloten möglicherweise die schlechten Wetterverhältnisse zum Verhängnis?

Laut Krone könnten heftige Winde sowie eine schlechte Sicht durch den vorhergesagten Saharastaub der Maschine Probleme bereitet haben. Ob das Verschwinden des Flugzeugs tatsächlich auf die Wetterbedingungen zurückzuführen ist, sei aber noch unklar.

Hüttenwirte sollen die Cessna kurz zuvor noch gesehen haben - offenbar ohne erkennbare Probleme.