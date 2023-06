Kleines Tier verursacht großes Problem: Lufthansa-Flieger muss umkehren!

Frankfurt/Dresden - Bizarrer Zwischenfall an Bord eines Lufthansa-Fluges von Frankfurt nach Dresden !

Ein Airbus A320-200 der Lufthansa hatte ein technisches Problem und musste zum Ausgangspunkt Frankfurt zurückkehren. (Symbolbild) © 123RF/jremes

Wie der Aviation Herald erst jetzt berichtet, musste ein Airbus A320-200 der Lufthansa am 15. Juni seinen Flug in die sächsische Landeshauptstadt bereits kurz nach dem Start abbrechen. Grund dafür war ein kleines Tier, welches in einem wichtigen Messinstrument festsaß.

Demnach erhalten sowohl der Pilot als auch sein Co-Pilot im Cockpit die Geschwindigkeit der Maschine angezeigt, die zwei kleine "Fühler" an der Außenwand des Flugzeugs (sogenannte Pitotrohre) anhand der Luftströme messen. Doch auf diesem Flug erhielten die beiden unterschiedliche Angaben angezeigt. Die Abweichung betrug dem auf Zwischenfälle in der Luftfahrt spezialisierten Portal zufolge 25-30 Knoten (46 bis 55 km/h).

Aufgrund dieser Differenz entschied sich die Besatzung, die Maschine, die 168 Sitzplätze hat, nach Frankfurt zurückzubringen, wo die Lufthansa direkt am Flughafen ein Wartungszentrum betreibt. So konnte der Ursache direkt nachgegangen werden.

Rund 40 Minuten nach dem Start setzte der A320 wieder in Frankfurt auf und wurde gründlich inspiziert.