Lufthansa-Chef schlägt Alarm: "Immer mehr Airlines meiden deutsche Flughäfen"

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa Carsten Spohr (57) wetterte gegen die Politik. © Lando Hass/dpa

"Ich mache mir große Sorgen um die Anbindung unseres Wirtschaftsstandorts. Die extrem gestiegenen staatlichen Kosten im Luftverkehr führen zu einem weiter schrumpfenden Angebot. Immer mehr Airlines meiden deutsche Flughäfen oder streichen wichtige Verbindungen", so der Vorstandsvorsitzende gegenüber "Bild".

Schuld seien laut ihm etwa geplante staatliche Regulierungen, "zum Beispiel eine Beimischungsquote für E-Fuels, die es jedoch in ausreichender Menge noch gar nicht gibt. In der Folge sinkt im internationalen Vergleich die Anbindungsqualität vieler wichtiger Wirtschaftsregionen", so Spohr.

Der Fluglinienchef des Billigfliegers Ryanair Eddie Wilson machte für den kürzlichen Rückzug des Anbieters aus Dortmund, Dresden und Leipzig ebenfalls hohe Kosten für Anbieter in Deutschland verantwortlich.

Er fordert etwa eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer und die Senkung von Flugsicherungsgebühren.