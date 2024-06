Mit 190 Passagieren an Bord: Vogel flattert in Boeing-Triebwerk

Dortmund - Eine Boeing 737 von Ryanair mit 190 Passagieren musste umkehren! Der Grund: Ein oder mehrere Vögel sind beim Start der Maschine am gestrigen Freitagabend vom Dortmunder Flughafen ins Triebwerk geraten.

Eine Boeing 737 musste kurz nach dem Start wieder am Flughafen in Dortmund landen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Feuerwehr wurden Einsatzkräfte gegen 20.43 Uhr durch den Tower zum Flughafen gerufen.

Der Pilot, der den Flieger bereits in die Luft in Richtung Kattowitz (Polen) gebracht hatte, entschied sich aus Sicherheitsgründen, wieder am Flughafen zu landen. Die Landung der Boeing verlief ohne Probleme, kein Mensch kam zu Schaden.

Nachdem das Flugzeug durch die Feuerwehr und Mitarbeiter des Flughafens kontrolliert wurde und keine weitere Gefahr bestanden hatte, konnte der Einsatz wieder beendet werden.